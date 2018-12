Le par dni po zapletu z droni, letališče Gatwick prodano francoskemu Vinciju

Francoska družba Vinci Airports bo nova večinska lastnica drugega največjega londonskega letališča Gatwick. 49,99 odstotka bo ostalo v lasti trenutnih lastnikov, družbe Global Infrastructure Partners. Vinci je za osmo največje evropsko letališče sicer odštel 2,9 milijarde funtov.

Le nekaj dni po tem, ko so preleti dronov za tri dni povsem ohromili promet na londonskem letališču Gatwick, je večinski delež letališča za 2,9 milijarde funtov (3,22 milijarde evrov) kupila francoska družba Vinci Airports. Po pogodbi bo konzorcij, ki ga vodi ameriški investicijski sklad Global Infrastructure Partners (GIP), družbi prodal 50,01-odstotni delež letališča. Posel uradno končan predvidoma po prvi polovici prihodnjega leta

Francoska družba je sporočila, da posel predstavlja eno redkih priložnosti. "Pridobitev tako velikega in kakovostnega letališča odlično odgovarja naši dolgoročni naložbeni strategiji," so zapisali v izjavi za javnost.

Michael McGhee iz GIP je dejal, da pričakujejo, da bo transakcija zaključena do sredine prihodnjega leta, medtem ko računajo na to, da bodo ohranili dosedanje vodstvo. Višje vodstvo Gatwicka bo po dogovoru ostalo na delovnih mestih, pri čemer bodo predsednik David Higgins, glavni izvršni direktor Stewart Wingate in finančni direktor Nick Dunn še naprej opravljali svoje naloge, poroča The Independent. "Njihova osredotočenost očitno ostaja na tem, da po najboljših močeh poskrbijo za potnike," je še izpostavil McGhee. Trenutni lastnik konzorcij GIP, ki je letališče Gatwick leta 2009 kupil za 1,5 milijarde funtov (1,67 milijarde evrov), bo po zaključku transakcije še naprej upravljal s preostalim 49,99-odstotnim deležem letališča.

Droni na letališču Gatwick FOTO: AP

"Kot novi partner Gatwicka bo Vinci podpiral in spodbujal rast prometa, operativno učinkovitost in izkoriščal svoje mednarodno strokovno znanje pri razvoju komercialnih dejavnosti za nadaljnje izboljšanje zadovoljstva in izkušenj potnikov," pa je namene povzel Nicolas Notebaert, predsednik letališč Vinci. Prvi mož družbe je še dodal, da bo njihova celotna mreža z gatwiškim letališčem veliko pridobila, saj gre po njegovih besedah za enega od letališč z najboljšim managementom.

Z najnovejšo pridobitvijo Vinci upravlja s skupno 46 letališči v 12 državah, prek katerih skupno leti 228 milijonov potnikov letno. Nedavno je Vinci vstopil v lastniško strukturo letališč v Braziliji, na Japonskem in v Srbiji.