Le Pen napovedala nadaljevanje sodnega boja za svoj prav

Obsodba glavne osebnosti francoske skrajne desnice Marine Le Pen še vedno buri duhove. Le Pen krivdo oziroma poneverbo več milijonov evropskega denarja zanika, obsodbo je označila za politično odločitev in napovedala nadaljevanje sodnega boja za svoj prav. Medtem ko francoske stranke z levega pola pozdravljajo obsodbo Le Pen, trda desnica tudi v tujini odločitev francoskega sodišča ostro kritizira. Razdeljena je tudi francoska javnost. Ogorčeni privrženci stranke Nacionalna fronta, ki ji pripada Le Pen, pozivajo k protestom, drugi pritrjujejo sodišču, ki je Le Pen izreklo zaporno in denarno kazen in petletno prepoved kandidiranja za politične položaje.