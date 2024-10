Le še teden dni nas loči od ljubljanskega maratona

Če imate radi tek in že mesece pridno trenirate, kot to vsako leto počne na tisoče Slovencev, potem zagotovo veste, da nas le še en teden loči od največje tekaške prireditve pri nas. NLB Ljubljanskega maratona. In ne le tekači, na vrhuncu mrzličnih priprav so tudi organizatorji. Prijave so že zdavnaj zaprte. Kakšna je zdaj zadnja številka tekačev in kako drugače je danes, kot je bilo ob prvem maratonu leta 1996?