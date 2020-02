Ksenofobija ali strah? Ponižanje z Japoncem poročene Slovenke v prodajalni

Nekateri v Sloveniji živeči Kitajci dnevno občutijo, da so žrtve stereotipov, ksenofibije in rasizma. In da je strah pred okužbami, sploh zdaj, ko se širi novi koronavirus, res velik, kaže tudi izkušnja z Japoncem poročene Slovenke, ki se spopada z opazkami na svoj račun. Z možem se je odpravila v trgovino, pri tem pa zaradi prehlada nosila zaščitno masko. Doživela je ponižanje, ki jo je spravilo do solz. Trgovec se ji je opravičil. Gre za ksenofobijo ali strah?

"Pred vsesplošno paniko, paranojo, ksenofobijo, rasizmom in še čem, ki je zajela svet zaradi novega koronavirusa, očitno nismo varni niti pri nas. Vsak dan spremljamo poročila o novem virusu (sama spremljam ne le slovenske, pač pa tudi japonske, angleške in druge medije), zadnje čase pa nas mediji informirate tudi o ksenofobnih in rasističnih izpadih po svetu (tudi danes ste poročali o tem). Pa si vseeno nisem mislila, da bom kaj takšnega izkusila tudi sama, v trgovini v soseščini," svojo pripoved začenja Slovenka, poročena z Japoncem.

Le tanka meja ločuje strah pred koronavirusom od rasizma. FOTO: Shutterstock

Na nas se je obrnila bralka, ki pravi, da je bila v eni od ljubljanskih Mercatorjevih prodajaln deležna diskriminatornega odnosa. Kot je povedala, je bila deležna ogovarjanja, saj je v trgovino vstopila skupaj z možem, ki je sicer Japonec. Prodajalke naj bi v medsebojnih pogovorih omenjale koronavirus - torej sklepale, da je stranka v družbi Kitajca. Poleg tega naj bi ju le s težavo postregle, ko pa sta stala na blagajni pa, piše bralka, so ju izločili iz vrste in usmerili na hitro blagajno. Na vprašanje zakaj, so ji sicer odgovorili: "da ne boste predolgo čakali v vrsti".

"Prehlajena sem. Doma imam tri mesece starega otroka, zato sem se odločila, da si nadenem masko. Ker sem prijazna in svojih bacilov ne podarjam drugim, hodim z masko tudi v trgovino, v lekarno (kjer pred mano stoji gospa, ki razlaga, da ima tri in pol leta star sin norice, ona pa hodi okoli kot da ni nič) in zdravstveni dom, pa še kam," je zapisala. Tako se je tudi včeraj z možem azijskega porekla in otrokom odpravila v Mercatorjevo prodajalno v Ljubljani. "V trenutku, ko smo vstopili, sta gospe na delikatesi stopili skupaj in začeli šepetati, razločila se je beseda koronavirus. Na to me je opozoril mož, pa sem mu rekla naj ne bo paranoičen. Potem pa sem želela kupit kruh in ugotovila, da sta se gospe skregali katera naju bo postregla. Zmagala je starejša, po videzu šefica. Mlajša naju je z vidnim gnusom vendarle postregla, medtem ko je starejša gledala iz varne razdalje. Ko nama je mlajša predala kruh, je z vidnim olajšanjem 'pobegnila' k starejši na drugo stran delikatese, kjer sta s šepetanjem nadaljevali."

"O dogodku sem obvestila tudi Mercator in večino svojih prijateljev. Pa se mi zdi prav, da se obvesti tudi medije, saj nam morda še uspe zaustaviti val norosti, ki je zajel dobršen del sveta," pravi bralka. FOTO: Dreamstime

A neprijetna izkušnja se tukaj ni končala. "Mislila sem, da bi nas težko bolj ponižali, pa smo se postavili v vrsto na blagajni. Pred nami je bilo v vrsti kakšnih pet ali šest ljudi. Gospa za blagajno me pogleda in prek vseh ljudi v vrsti prosi, da gremo na hitro blagajno," razlaga. Ko je prodajalko vprašala, kako to, naj bi ji ta odgovorila, da zato, da ne bodo predolgo čakali v vrsti. "Vsi na blagajni so se obrnili in nas z grozo opazovali. Ko smo prišli iz trgovine sem kar na cesti zajokala," dodaja. Trgovec se je opravičil: Ne gre za ksenofobijo, ampak le za nepoučenost glede nošenja obrazne maske Za pojasnila glede domnevnega dogodka smo se obrnili na Mercator. Zanimalo nas je, ali so prejeli kakšno pritožbo, ki sovpada z omenjenim opisom dogodka, ter kakšna so njihova stališča glede odnosa podjetja do diskriminacije na podlagi nacionalne in rasne pripadnosti. Zanimalo nas je tudi, ali so morda sprejeli kakšne ukrepe za preprečitev širjenja bolezni (ne samo koronavirusa, tudi gripe, ki kosi v tem obdobju)?

"V osmih letih življenja na Japonskem sem bila velikokrat deležna rasističnih opazk in komentarjev. Nekako sem se navadila živet z njimi. Ampak to kar se je zgodilo danes ... bilo je grozno. Bila je očitna ksenofobija. Bil je očiten rasizem. Še vedno mi gre na bruhanje. Vesela sem bila le tega, da je moj otrok tako majhen, da ne razume." FOTO: AP

