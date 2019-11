Kolpa usodna za migranta, ki sta nezakonito prečkala mejo

Močni tokovi, ledeno hladna voda in visok vodostaj so bili usodni za dva migranta, ki sta hotela nezakonito prečkati mejo. Na območju Vinice sta v reki Kolpi utonila. Od kod sta bila, policisti še preverjajo, domačini pa pravijo, da se število nezakonitih prehodov meje ob reki Kolpi povečuje. V prvih devetih mesecih letošnjega leta so policisti prestregli nekaj več kot 2300 migrantov.