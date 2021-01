Najbolj žlahtne kapljice nastajajo pozimi. To je pika na i posamezne letine. Na Meranovem ob mariborski vinski cesti so v vinogradih Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru pobrali še zadnje grozde za takoimenovano predikatno vino. Jagodni izbor Sauvignona, ki pa bo za pokušino nared šele čez približno štiri ali pet let.