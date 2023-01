Kranjska Gora ponuja vse, kar išče sodobni turist. Od aktivnega preživljanja počitnic do mirnega odkrivanja naravne in kulturne dediščine. V popolnoma novi preobleki pa je letos povsem blizu Kranjske Gore, v Mojstrani, zasijalo Ledeno kraljestvo, kjer obiskovalce čakajo prenovljeni mlin, oboki, sveta družina, na tisoče prazničnih lučk in celo prestol, s katerega lahko za trenutek zavladate kraljestvu, odetemu v led.