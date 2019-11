V Indiji pacientu odstranili kar 7,4 kilograma težko ledvico

7,4 kilograma težka ledvica je najtežja, ki so jo kadarkoli odstranili v Indiji. Pacient sicer trpi za posebnim obolenjem oziroma avtosomno dominantno policistično ledvično boleznijo, zaradi katere v organu začnejo rasti ciste. Zdravnik, ki je sodeloval pri operaciji, je za BBCdejal, da so povečane ledvice običajne pri bolnikih s to boleznijo.

A Sachin Kathuria iz bolnišnice v Delhiju pravi, da ledvic običajno ne odstranjujejo, razen če pride do infekcije ali notranjih krvavitev. "Pacient se je okužil, ni se odzival na antibiotike, zaradi velikosti ledvice pa je imel težave pri dihanju, zato nismo imeli druge izbire, kot da odstranimo ledvico,"je dejal.

Dodal je, da so pričakovali veliko ledvico, a jih je njena velikost vseeno presenetila. "Njegova druga ledvica je še večja."

Najtežja ledvica, ki je zabeležena v Guinessovi knjigi rekordov, je tehtala 4,5 kilograma. A urologi so po svetu zabeležili še težje - v ZDA devet kilogramov težko, na Nizozemskem pa 8,7 kilograma.