Legendarna brivnica v Postojni dobila novo podobo

Brivska tradicija v Postojni ima dolgo brado; legendarna brivnica Ozbič tam namreč deluje že kar 92 let. Res bi bilo škoda, če bi kar prepustili, da tak dragulj iz preteklosti povozi čas. Na občini so se zato odločili, da brivnico popolnoma prenovijo in ji dajo nov sijaj, ki si ga najbolj znan salon v Postojni prav gotovo zasluži. Odprli so sveže prenovljeno brivnico, pokazali nove prostore javnosti, ob novem poglavju brivnice pa so ostrigli tudi svoje prve stranke.

