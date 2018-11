Legendarna katrca je na Madagaskarju še vedno zelo priljubljena

V Sloveniji še nismo pozabili legendarne Renaultove katrce, tudi zato ne, ker jo še vedno vozi tudi predsednik države. Na cestah so kljub temu redkost. Povsem drugače pa je na Madagaskarju, kjer so katrce zelo priljubljene, predvsem med mladimi, ki so nad avtomobilom, ki so ga nehali izdelovati pred več kot 25 leti, navdušeni.