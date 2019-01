Sarajevčanka Nermina Alić je prva in edina bakrarka na znameniti Baščaršiji. Obrt je podedovala po očetu, ki ga je že od malega spremljala v delavnici in se ob njem navdušila nad oblikovanjem bakra. Ker je študirala umetnost, lahko s svojim znanjem legendarne džezve za kavo spreminja v prave mojstrovine, izpod njenih rok pa nastajajo tudi svečniki in okrasne svetilke.