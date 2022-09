Ali je konec šal o legendarnem prulskem driblerju Sebastjanu Cimirotiču? Je. Rekel si je, da bolje pozno kot nikoli, in pri 48. letih zaključil srednjo trgovsko šolo. To pa pomeni, da bo lahko opravljal tudi trenersko licenco, kar je tudi njegov cilj. V ponedeljek ga je obiskal naš novinar Aleksander Pozvek in mu čestital ter prinesel darilo. Cimirotič mu je pokazal, da četrte stopnje izobrazbe ni dobil na lepe oči, a vseeno priznal, da je bilo zelo težko.