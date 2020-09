Ponedeljkov večer je pretresla tragična vest z legendarnega Radia Študent. Sporočili so le, da bodo zaradi finančnih razmer na trgu radijske oddajnike ugasnili. Novica je razžalostila mnoge poslušalce Radia Študent. Pa ne le poslušalce, tudi številne znane glasove in obraze, ki so se kalili na tem radiu.