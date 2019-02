Legendarno Boeingovo letalo 747 praznuje 50. rojstni dan

Prvi potniški polet je bil opravljen 22. januarja 1970 od New Yorka do Londona

Pri projektu novega velikega letala po naročilu danes pokojne letalske družbe PanAm je sodelovalo kar 50.000 ljudi, ki jih je vodil Joe Sutter in so danes zapisani v zgodovino kot "neverjetni" (the incredibles).

Projekt je bil dolgotrajen in tako drag, da so šefi Boeinga v nekem trenutku v strahu pred stečajem od Sutterja zahtevali naj odpusti 1000 inženirjev. Zahtevo vodstva je gladko zavrnil, hkrati pa sam zahteval zaposlitev dodatnih 800 inženirjev. Mislil je, da bo odpuščen, a je ostal, vodstvo podjetja pa mu je celo odobrilo zaposlitev dodatnih inženirjev.

Prvi poskusni polet boeinga 747 z značilno grbo na hrbtu, ki jo je zasnoval Sutter z mislijo na uporabo letala v tovornem prometu, je 9. februarja 1969 opravil glavni testni pilot Jack Waddell.

Sutterju so se pričakovanja izpolnila in letalo z oznako RA001 je uspešno poletelo in pristalo. Prvi potniški polet je bil opravljen 22. januarja 1970 od New Yorka do Londona, vendar s težavami. Motor prvega letala je namreč zagorel pred vzletom, zato so pripeljali rezervnega, ki je svoje delo opravil varno in zanesljivo.

Letale za več kot 500 potnikov in 3400 kosov prtljage

PanAm je nato želel razviti novo veliko letalo, ki bi lahko sprejelo najmanj 400 potnikov. Načrti vodstva in Sutterja so bili ponovno različni, a so na koncu prevladale Sutterjeve ideje. Boeing 747 je bil prvo potniško letalo z dvema prehodoma med sedeži, dolgo okrog 70 metrov in s prostorom za 3400 kosov prtljage. Rep letala se je dvigal šest nadstropij visoko. Letalo je lahko sprejelo več kot 500 potnikov.