Lek v škodo svojim zaposlenim 20 let napačno obračunaval plače

Delavec, ki dela v Leku že več kot 20 let, je tako kot njegovi sodelavci šele letos marca izvedel, da so jim vrsto let narobe obračunavali plače. Njim v škodo. "Mi smo bili frapirani. Ko ugotoviš, da po vseh tistih nočnih, nedeljskih, ko si bil v službi, nisi dobil svojega plačila," razlaga delavec.

Lek je, kot je vodstvo zapisalo v dopisu zaposlenim, napako ugotovil, ko je zamenjal izvajalca obračunavanja plač, pri čemer je ta naredil skrben pregled z revizorjem. Revizor pa je naletel na pomanjkljivost epskih razsežnosti. Napačno obračunavanje nadomestil za odsotnosti z dela, kot so dopusti, bolniške, in druge oblike plačanih odsotnosti, napake pri obračunavanju dodatkov, kot so dodatki za izmensko delo, delo na praznike, dodatki za nočno delo in dodatki za delo v neugodnih delovnih razmerah.