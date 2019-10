Lenarčič: Upam, da sem prepričal poslance, a zadeve še niso odločene

Komisarski kandidat Janez Lenarčič je prestal zaslišanje evropskih poslancev. Da je bil strokoven in prepričljiv, potrjuje dejstvo, da so zaslišanje končali prej kot načrtovano. Številni evroposlanci so mu že čestitali. Lenarčič bo, če bo potrjen, vodil resor, ki razpolaga s kar desetimi milijardami evrov, kar je približno toliko, kot je velik slovenski proračun.