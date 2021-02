Lepo vreme poskrbelo za polna smučišča

Pomladne temperature in sonce so popolna kombinacija za pravo zimsko idilo, ki jo kvari le preveliko zanimanje za radosti, ki so nam bile več mesecev prepovedane. Na Krvavcu je bila gneča že čez vikend in začetek tedna ni bil nič drugačen. A na smučišču se smučarji lepo razporedijo, na terasah pa gneče ni, ker nimaš kje sedeti. Vsi smučarji potrebujejo tudi potrdilo o negativnem testu za novi koronavirus. Ali so ga res imeli in kako so se držali drugih epidemioloških navodil, je preverila naša ekipa.

icon-expand