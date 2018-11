Lepotice bežijo iz Venezuele

Zadnja žrtev političnega in gospodarskega opustošenja Venezuele, kjer se inflacija bliža milijon odstotkom, je tamkajšnja nekoč cvetoča lepotna industrija. Ta je bila v preteklosti zagotovilo za boljše življenje, zato so se deklice, stare le pet let, že pripravljale na to, da bodo nekoč lepotne kraljice, pevke ali zvezde telenovel. A v Venezueli danes niti lepota več ne plača hrane. Lepotice so se zato podale v beg.