Lepši časi za avstralski turizem: vlada odobrila več milijonov pomoči

Nudijo 4000 delovnih mest

"Delovna sila je težava številka ena. V Queenslandu so obrati, ki nimajo kapacitet, da bi se popolnoma odprli. Potrebujemo osebje in vi ste lahko to osebje," ljudi nagovarja politik Stirling Hinchcliffe. 4,7 milijona evrov je bilo investiranih v kampanjo z imenom "Delo v raju", v okviru katere nudijo 4000 delovnih mest za poklice, kot so turistični vodnik, natakar in kuhar.

Od 1. julija bo na voljo denarna spodbuda vsem tistim, ki so pripravljeni sprejeti zaposlitev v turizmu znotraj zvezne države Queensland. Za delavce, ki so na delovno mesto pripravljeni potovati več kot 100 kilometrov od njihovega bivališča, pa bodo zagotovljeni potovalni boni v vrednosti 160 evrov. Od začetka epidemije je bilo v turistični sektor v Queenslandu vloženih več kot 500 milijonov evrov. Vlada računa, da bo z zadnjo investicijo omogočila popolno odprtje vseh turističnih dejavnosti v regiji.