Let iz pekla: pijani Angleži razgrajali na letu iz Manchestra v Zadar

Že ob samem začetku leta so Angleži tako razgrajali, da je kabinsko osebje imelo težave z njihovim obvladanjem in tako je let imel enourno zamudo. Na posnetkih, ki sta jih ovekovečila potnika, je razvidno kričanje in navijanje potnikov, eden izmed veseljakov pa je celo pobruhal prehod letala, medtem ko so se drugi ob tem zabavali. Zukowa je dejala, da je skoraj celoten let bil poln ljudi, ki so bili namenjeni na festival – mnogi med njimi so ignorirali znake za pripete pasove, med razlaganjem varnostnih navodil pa so kričali. "Bilo je, kot da bi bila v džungli z divjimi živalmi. Bil je pekel na zemlji, najhujši let v mojem življenju," je bila zgrožena Zukowa, ki je sedela med pijanimi Angleži.

Kabinsko osebje naj bi jim pred vzletom večkrat zagrozilo, da jih bodo odstranili z letala. "Praktično so priredili zabavo na letalu. Bilo je kot v nočnem klubu 3000 metrov nad zemljo," je še dogajanje opisovala zgrožena potnica. Po pričevanju potnikov so bili Angleži očitno pijani že, ko so se vkrcali na letalo. Na letališču so se opotekali in se vozili okrog na kovčkih ter popivali v tamkajšnjih barih. "Celoten let niso smeli kupiti alkohola," še pove Zukowa.

Po pristanku je na letališču že bila hrvaška policija in nihče ni smel zapustiti letala, dokler niso aretirali treh iz pijanske družbe. Predstavnik letalske družbe je potrdil, da so aretirali posameznike in da je to sedaj stvar lokalne policije.