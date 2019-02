Hrvaški veterani preprečili vzlet slovenskega Galeba

Na puljskem letališču so prizemljili enega od jugoslovanskih Galebov, ki bi moral leteti nad Puljem. Čeprav je imelo letalo vsa veljavna dovoljenja, mu niso dovolili vzleta, saj so se hrvaški vojni veterani temu uprli, češ da letalo 'vzbuja slabe spomine'. Letalo je obarvano v originalne barve JLA. Nikoli pa ni sodelovalo v vojni, saj gre za šolsko letalo.

FOTO: POP TV

Na puljskem letališču je bilo ta konec tedna napovedano trenažno letenje jugoslovanskega letala SOKO G-2 Galeb. Letalo je imelo vsa potrebna dovoljenja, a so letenje nad Puljem preprečili hrvaški vojni veterani, ki so se pritožili, da jugoslovansko letalo zbuja slabe spomine. Poleg tega je imelo letalo tudi okvaro in včeraj ni moglo vzleteti.

Prizemljeni jugoslovanski Galeb FOTO: POP TV

Kot je za 24ur.com pojasnil pilot Primož Jovanović, lastnik podobnega letala in letalski kolega lastnika omenjenega letala, je imelo letalo le manjšo okvaro, ki so jo morali odpraviti, zato je letalo nekaj časa ostalo na puljskem letališču, v nasprotnem primeru bi moralo to takoj odleteti iz Pulja. Združenje hrvaških vojnih veteranov protestiralo Kot je Jovanović pojasnil dogodek, je letalo normalno pristalo na puljskem letališču, kjer je imelo dovoljenje za trenažno letenje. Nato se je fotografija letala razširila po družbenih omrežjih, nakar je združenje hrvaških vojnih veteranov protestiralo proti temu, da je letalo z oznakami JLA na puljskem letališču. Hrvaški veterani domovinske vojne zadnja leta pomembno vplivajo na hrvaško življenje in javno mnenje in izražajo pomisleke tudi pri kulturnih predstavah in javnih izobraževalnih programih. Kot je dodal Jovanović, so jim dali vedeti, da so tam nezaželjeni in da morajo letališče zapustiti.

Kot dodaja Jovanović, sta z lastnikom že večkrat obiskala letalske mitinge na Hrvaškem, med drugim v Varaždinu, in nikoli do zdaj ni bilo nobenih težav, tokrat pa je prišlo do incidenta. FOTO: POP TV