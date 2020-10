'Leta ne smejo biti izgovor, da življenja ne bi zajemali z veliko žlico'

Čas koronakrize je močno poslabšal položaj starejših. Še toliko bolj, ker je dostop do zdravnikov otežen in ker v domovih za starejše ni dovolj kadra, marsikje pa tudi primernih prostorov za izolacijo okuženih stanovalcev ne. Slovenija je ena najhitreje starajočih se družb v EU, na posteljo v domovih za starejše ta trenutek čaka več kot 12.000 starostnikov. Ob mednarodnem dnevu starejših sta dve aktivni upokojenki poudarili, da je treba življenje zajemati z veliko žlico, ne glede na to, koliko si star.

