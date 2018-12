Letališče Gatwick po 32 urah zopet odprto, drona še iščejo

Mnogi leti so bili odpovedani ali preusmerjeni, potem ko so v sredo nad letališčem opazili leteča drona. V naslednjih urah bo pristajanje in vzletanje še vedno omejeno, zato osebje na letališču priporoča, da potniki preverijo status svojega leta preden se zglasijo na letališču.

Na dogajanje se je odzvala tudi premierka Theresa May , ki je dejala, da sočustvuje s potniki, ki so ostali ujeti na letališču. Po njenih besedah, tako BBC, se vlada in oblasti trudijo, da bi čim prej uredili nastale razmere.

Policija je uporabo dronov označila za namerno oviranje varnosti letalskega prometa. Na drugi strani so sicer ocenili, da ni nobenih znakov, da bi to lahko označili za terorizem.

Obupani potniki verjetno ne bodo upravičeni do povračila stroškov

Po poročanju britanskih medijev naj bi šlo za dogodek, ki je sicer uničil praznična potovanja marsikaterega potnika, a gre za 'izredni' dogodek, zato potniki po vsej verjetnosti ne bodo upravičeni do povračila stroškov. Potniki so zato obupani, tudi nekatere zavarovalnice so sporočile, da potniki ne bodo upravičeni do kompenzacij, saj dronov ni med vzroki za prestavitev letov.

Razjarjeni potniki so zasuli družbena omrežja z izjavami, "da sta drona uničila njihov božič." Kot opisujejo potniki, zaradi dronov nekateri za praznike ne bodo mogli uživati v družbi svojih bližnjih, marsikomu so pokvarili medene tedne, nekaj potnikov zato ne bo ujelo pogrebov svojih svojcev.

Lastniku dronov grozi pet let zapora

Kako pereč je problem z droni, kažejo tudi podatki združenja britanskih pilotov. Ti so v prvih 11 mesecih letošnjega leta poročali o 117 "bližnjih srečanjih" s tovrstnimi malimi plovili. V celotnem letu 2017 so jih našteli 93.

Zakonodaja prepoveduje lastnikom dronov, da letijo na območju letališča oziroma morajo biti od letališča oddaljeni vsaj en kilometer. Prav tako je prepovedan let dronov na višini nad 120 metrov. Ogrožanje varnosti letala, posadke in potnikov je kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena zaporna kazen do pet let.