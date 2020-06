Letališče Jožeta Pučnika se po dolgem zaprtju počasi prebuja

Na nekdanjem maloobmejnem prehodu med obema Goricama na Erjavčevi ulici sta župana obeh Goric, Klemen Miklavič in Rudolfo Ziberna, simbolično prerezala trak. Odprti so vsi maloobmejni prehodi s Hrvaško, odpirajo pa se tudi številne meje drugod po Evropski uniji, med drugim francoske, češke in belgijske. Na seznamu varnih držav, iz katerih je mogoče v Slovenijo vstopiti brez 14-dnevne karantene, je že 19 držav. In naš turizem, da bo lahko preživel, potrebuje tuje goste, ki se k nam počasi vračajo tudi z letali.