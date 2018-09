Letalo zgrešilo pristajalno stezo in pristalo v laguni

Letalo v morski plitvini ni prav pogost prizor in tudi s čolnom te ponavadi ne izkrcajo, a vse to se je danes zjutraj po lokalnem času času dogajalo na mikronezijskem otoku Weno. Boeing 737-800 letalske družbe Air Niuigini, ki je letelo z otoka Pohnpei v glavno mesto Papue Nove Gvineje Port Moresby, je pri vmesnem postanku zgrešilo stezo in končalo v laguni.

35 potnikom in 12 članom posadke so na pomoč nemudoma priskočili domači ribiči in jih s čolni prepeljali na kopno. Vse so nato pregledali v bolnišnici, poročajo o nekaj zlomih kosti ter poškodbah glave, saj potniki niso bili pripravljeni na udarec.

"Mislil sem, da smo zgolj bolj na trdo pristali, potem pa sem zagledal luknjo na boku letala, vanj je vdirala voda. To se ne bi smelo zgoditi, sem pomislil," je povedal eden od potnikov, novinar Bill Jaynes. "Bili smo zelo zelo nizko. Na žalost so se stevardese prestrašile in so začele vpiti. Sam sem poskušal ostati miren in pomagati, kolikor se je dalo," je še dodal.