Letalo Air Indie zaradi bombne grožnje pristalo na Stanstedu

Let AI191 iz Mumbaj v Newark so zaradi bombne grožnje, ki se je izkazala za lažno, preusmerili na letališče Stansted. Letalska družba Air India je sprva tvitnila, da gre za grožnjo z bombo, potem pa so tvit izbrisali. Uradnik letalske družbe je pozneje za BBCpovedal, da je šlo za potegavščino.

V izjavi letališča Stansted so zapisali, da je letalo tam pristalo petnajst minut čez 10. uro dopoldan po lokalnem času in da je v izoliranem delu letališča, glavni terminal pa deluje normalno. Ni še znano, koliko potnikov je bilo na letalu.

Tiskovni predstavnik Kraljevega vojnega letalstva Združenega kraljestva (RAF) je dejal, da sta dva lovca typhoon, ki sta vzletela iz Lincolnshira, pospremila letalo Air Indie na letališče v Essex. Dodal je, da sta imela avtorizacijo, da letita z nadzvočno hitrostjo, zato so prebivalci okraja Derbyshire slišali hrup ob prebitju zvočnega zidu. Tamkajšnji policisti in gasilci so prejeli več klicev ljudi, ki so mislili, da je šlo za eksplozijo.