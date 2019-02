Našli razbitine letala pogrešanega nogometaša: 'To so sanje. Slabe sanje. Obupan sem'

Letalo Piper Malibu N264DB je izginilo z radarjev 21. januarja, ko je bilo na poti iz francoskega Nantesa v Cardiff v Veliki Britaniji. Novica je pretresla nogometno javnost, saj se je bil na letalu argentinski napadalec Cardiff Cityja Emiliano Sala. Po dveh tednih iskanja so zdaj v Rokavskem prelivu vendarle našli razbitine pogrešanega letala. Preiskovalci bodo danes poslali podvodno plovilo, s katerim bodo pregledali razbitine.

Zasebna iskalna akcija razbitin se je zdaj končala, primer pa je prevzela služba za preiskave letalskih nesreč, ki bo skušala letalo dvigniti na površje.

Razbitine so našli v blžini Guernseyja, je pojasnil David Mearns, ki je vodil zasebno iskalno akcijo pogrešanega letala. "Vse, kar bom rekel, je, da je precejšnji del razbitin na morskem dnu," je pojasnil.

O najdbi pogrešanega letala so obvestili tudi svojce Emiliana Sala in pilota Davida Ibbotsona. Oče 28-letnega argentinskega nogometaša Horacio Sala je ob novici izrazil pretresenost. "Ne morem verjeti. To so sanje. Slabe sanje. Obupan sem," je za argentinsko televizijo dejal oče Sala.