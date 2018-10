Letalo Melanie Trump moralo zasilno pristati

Samo 10 minut po vzletu so se javili opozorilni sistemi, ki so zaznavali dim v kabini. Kot so poročali novinarji s krova letala, so dobili mokre brisače, ki so jih morali držati preko obraza in dihati skozi njih. Takoj ko so zaznali dim v kabini, so varnostniki zavarovali sprednji del letala in pilot je nato moral zasilno pristati v Andrews Air Force Base in prekiniti let v Filadelfijo.