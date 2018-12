Državljani EU bodo za delo v Veliki Britaniji potrebovali vizum

'Ni bojazni, da bi načrt škodoval britanskemu gospodarstvu'

Minister je za radio BBC izrazil upanje, da bodo novi ukrepi spodbudili delodajalce, da "bodo najprej pomislili na domače delavce". Po njegovem ni razloga za bojazen, da bi načrt škodoval britanskemu gospodarstvu.

Po navedbah ministra Javida ta Bela knjiga, s katero London že zamuja, "upošteva navodila, da moramo prevzeti nadzor nad našimi mejami in vzpostaviti nov sistem, ki bo deloval v korist Britancev". "To bo sistem priseljevanja, ki bo temeljil na usposobljenosti, ki bo upošteval, kaj lahko ljudje prinesejo in ne od kod prihajajo. S tem bo povečal koristi priseljevanja in pokazal, da je Združeno kraljestvo odprto za posle,"je povedal Javid.

Prag okoli 30.000 funtov

Na Otoku je precejšnjo zaskrbljenost vzbujal predlog, da bi iz EU sprejemali le priseljence, ki naj bi na leto zaslužili najmanj 30.000 funtov (okoli 33.000 evrov). Predvsem v zdravstvu so opozarjali, da je ta prag previsok, ker bi omejil zaposlovanje medicinskih sester iz EU. Ta prag sicer že velja za priseljence iz tretjih držav.

Minister Javid je potrdil, da bo prag "okoli 30.000 funtov", da pa bi ga lahko znižali za spodbujanje tujih študentov, naj ostanejo in delajo na Otoku ali za spodbujanje gospodarstva tam, kjer primanjkuje delavcev.

Bela knjiga naj bi tudi odpravila trenutno omejitev za priseljevanje visoko izobraženih delavcev, kot so zdravniki in inženirji, iz EU in drugod. Trenutna omejitev znaša 20.700 ljudi. Manj izobraženi delavci, ki bodo želeli priti V Veliko Britanijo, bodo lahko zaprosili le za kratkoročne vizume do enega leta. Novi sistem naj bi zaživel leta 2021.