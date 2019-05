Letalo se je naučila pilotirati z nogami

In 36-letna Jessica Cox je živi dokaz tega. Rodila se je 2. februarja 1983. Ko sta jo starša prvič videla, sta ostala brez besed – rodila se je brez rok. Zdravniki razloga niso poznali, saj noben test v nosečnosti ni pokazal nepravilnosti ali da je z otrokom kaj narobe. Kljub njenemu stanju, pa je starša nista želela izključiti iz rednih aktivnosti. Želela sta, da se počuti kot vsak drug otrok. Tako je hodila v običajno osnovno šolo in počela vse, kar počnejo drugi otroci v otroštvu. Ko je bila majhna je plesala pred množico. Čeprav je bila na začetku pod stresom in v strahu, je po nastopu premagala vse svoje strahove. Tako rada je plesala, da je komaj čakala, kdaj bo lahko spet nastopala. In to je zaznamovalo njeno življenje. Jessica ni nikoli dovolila, da jo strahovi odvrnejo od ciljev, ki jih je želela doseči, piše aviastioncv.com.

Tako se je nekega dne, ko se je vračala iz šole, odločila, da svojih ’umetnih’ rok ne bo nosila nikoli več. Po enajstih letih vsakodnevnega nošenja, nikoli ni bila povsem sproščena z njimi. Zaprisegla si je, da jih ne bo nikoli več nadela, saj se je bolj povezano počutila s svojimi nogami. V nekem intervjuju je povedala, da je vedela, da bo zaradi tega tarča posmeha, vendar ko so se vrata šolskega avtobusa zaprla, si je obljubila, da si jih za v šolo nikoli več ne nadane. In si jih ni.

Po končani srednji šoli je na univerzi v Arizoni začela študirati psihologijo. Leta 2005 je diplomirala. Poleg tega, da ima v žepu diplomo, ima še vozniško dovoljenje in tudi črni pas v taekwandoju. Je prva oseba brez rok v ZDA, ki ji je to uspelo.

Po končanem študiju je postala profesionalna motivacijska govornica. Jessica navdihuje ljudi, da dosežejo svoje sanje, ne glede na njihov položaj. Svoje sporočilo prenaša po vsem svetu, organizira seminarje in konference, da bi navdihnila človeštvo, da se spremeni na bolje. Kljub vsemu, pa je vedno obstajala ena stvar, o kateri je sanjala. Letenje. Čeprav Jessica nikoli ni bila za nič prikrajšana in so njeni starši poskrbeli, da je bila vključena v redne vsakodnevne dejavnosti, ki jih vsak otrok doživlja skozi vse življenje, je vedno mislila na eno stvar. Kadar so se otroci igrali na igrišču, se ni mogla povzpeti na plezala, ampak se je lahko igrala samo na gugalnicah. Tako si je predstavljala, da je Super ženska, ki lahko leti in opazuje čudoviti svet, ki nas obkroža. Nato si je predstavljala, kako bi s seboj peljala tudi ostale otroke in jim pokazala, kako je lepo nad oblaki. Ironično, ko je Jessica zrasla je ugotovila, da se boji letenja. A kljub temu je negativne misli vedno spremenila v pozitivne. In letenje ni bilo izjema.

Nekdanji pilot, Robin Stoddard, ki sodeluje z dobrodelno organizacijo Wright Flight, ji je ponudil možnost, da se nauči leteti z letali. Nenaklonjena in sprva neodločna, je Jessica spet spremenila negativne misli v pozitivno stvar. Na koncu je spoznala, da je to izziv z veliko začetnico. Able Flight, druga dobrodelna organizacija ji je zagotovila štipendijo in ji pomagala doseči cilj, da postane pilotka.