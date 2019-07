Letalo trčilo v hangar, umrlo vseh deset ljudi na krovu

Letalo tipa beechcraft BE-350 king air je imelo težave pri vzletu z letališču v dallaškem predmestju Addison in trčilo v hangar, pri čemer je zagorelo. Vsi na krovu letala so umrli, o morebitnih žrtvah na tleh pa ne poročajo.

Očividci so povedali, da je letalo vzletelo z južnega dela letališča. Takoj po vzletu ga je nagnilo v levo stran, nato pa je letalo trčilo v hangar. "Videti je bilo, kot da letalo izgublja moč že pri vzletu. Ko ga je začelo zanašati v levo, je bilo jasno, da se ne more povzpeti višje in da bo prišlo do najhujšega," je povedal eden od očividcev.