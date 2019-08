Letalo zagorelo tik pred vkrcanjem potnikov

Kot so poročali kitajski mediji, je ekipa za nujne primere hitro posredovala in požar pogasila. K sreči v letalu še ni bilo potnikov, zato je nastala le materialna škoda, ki pa je tako velika, da se letala verjetno ne bo dalo popraviti. V družbi so potrdili, da je uničena streha, prav tako je močno poškodovan trup letala.