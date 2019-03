Letalo zaradi napake namesto v Düsseldorf poletelo v Edinburg

Tega, koliko potnikov je ob tem utrpelo škodo, niso želeli komentirati. Pojasnili so le, da pilot v nobenem trenutku ni bil izgubljen in da je bil zaradi administrativne napake let enostavno usmerjen na to destinacijo.

Polet je za družbo British Airways opravilo podizvajalsko podjetje WDL Aviation, iz britanskega prevoznika pa so sporočili, da z WDL skupaj iščejo, kako je do napake sploh prišlo. V izjavi so zapisali le, da so se potnikom opravičili za nepredvidljivo podaljšanje potovanja in dodali, da bodo kontaktirali vsakega potnika posebej.

Letalo, ki je svojo pot pričelo v britanskem glavnem mestu London, so nato preusmerili in je iz Edinburga ob 10.30 uri po lokalnem času poletelo proti Düsseldorfu, poroča BBC.

Iz nemškega podjetja WDL so sporočili, da tesno sodelujejo z oblastmi in skušajo ugotoviti, kako je lahko prišlo do takšnega "nesrečnega pomešanja urnikov". "Varnost potnikov ni bila v nobenem trenutku ogrožena," so dodali.

24-letna Sophie Cooke, ki vsak teden službeno potuje na relaciji London-Düsseldorf, je povedala, da so potniki pilotovo obvestilo, da bodo kmalu pristali v Edinburgu, sprva smatrali za šalo. Cookova je zato posadko vprašala, ali mislijo resno.

Pilot je nato po ozvočenju potnike pozval, naj tisti, ki so želeli iti v Düsseldorf, dvignejo roko, nakar so vsi potniki na letalu to storili.

"Pilot je nato dejal, da se mu niti sanja ne, kaj se je zgodilo in da se kaj takega še nikoli ni zgodilo," je še povedala Cookova.

Letalo je nato dve uri počakalo na pisti, nato pa so poleteli proti pravemu cilju. "Bilo je zelo neprijetno. Toalete so bile zaprte in zmanjkalo jim je prigrizkov. Bilo je tudi zelo utesnjeno," je še dejala 24-letnica.