Letalo zasilno pristalo zaradi pretepa med potniki

Do dogodka je sicer prišlo pretekli teden na letu iz Manchestra do Tenerifov, približno dve uri po vzletu. Skupina štirih Britancev naj bi začela pretep, ki ga je sprva prekinila steverdesa in enega moškega presedla na začetek letala. Že čez nekaj minut pa naj bi se pretep znova razvnel, skušali naj bi ga prekiniti drugi potniki.

Priča dogodka je za britanski Metrodejala, da je eden izmed moških pljunil ženski v obraz. Eden izmed potnikov Nathan Belford je za Metrodejal, da "niso mogli verjeti, kaj se dogaja". In dodal, da so morali varnostniki enega moškega, ki je bil udeležen v pretepu, celo odnesti z letala.