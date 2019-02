Letalo zašlo v hudo turbulenco: 'Dvakrat smo skoraj strmoglavili'

Za okoli 70 potnikov letala Delte Airlines, ki je bilo na poti iz Orange Countyja v Seattle, se je let vendarle končal srečno, potem ko so zašli v hudo turbulenco. Po zasilnem pristanku v Renu so dva potnika in stevardeso, ki jo je med letom vrglo do stropa, odpeljali na zdravljenje v bolnišnico, še pet potnikov pa se je lažje poškodovalo.