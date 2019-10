Letalska družba Emirates Airline novači slovenske pilote

Pilote Adrie Airways so začeli novačiti predstavniki letalske družbe Emirates Airline‎. V Sloveniji so se najavili takoj, ko so izvedeli za strmoglavljenje našega prevoznika, saj slovenske pilote po svetu zelo cenijo. Ponujajo jim bivanje v vilah z bazeni, plačane položnice, šolanje otrok in neobdavčeno plačo v višini do 10.000 evrov. Prve odpuščene pilote pa je že zaposlila avstrijska Lauda Air.