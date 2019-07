Letalska družba Southwest Airlines bo od Boeinga zahtevala odškodnino

Ameriška letalska družba Southwest Airlines je bila med prvimi, ki so prizemljili letala 737 MAX do konca leta, sedaj pa so že začeli pogajanje s podjetjem Boeing za odškodnino, saj so morali odpovedati ogromno letov.

V družbi Southwest so dejali, da bi lahko trajalo do dva meseca, da vrnejo letala MAX v normalni "pogon", seveda v primeru, da letalo kot ustrezno označijo regulatorji.

Boeing je za odškodnine sicer namenil kar 5 milijard dolarjev, kar je okoli 4,5 milijard evrov. Šele maja letos so prvič priznali napako v programski opremi letal 737 MAX, čeprav so v javnost že pred tem prišle številne informacije o problematičnosti programa MCAS, namenjenega preprečevanju izgube vzgona letala.Izkazalo se je, da so sporno programsko opremo za osem evrov na uro razvijali cenejši in manj izobraženi indijski inženirji – to so povedali nekdanji dolgoletni inženirji podjetja.