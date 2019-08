Razbitine helikopterja in letala našli več kot 500 metrov narazen

V nesreči ultralahkega letala in helikopterja na španskem otoku Majorka je v nedeljo umrlo vseh sedem ljudi, ki so bili na krovih.

Prijatelji so se raje odpravili z avtom

Ultralahko letalo Aeroprakt A22L je poletelo z letališča Binissalem, na krovu sta bila dva španska državljana. Helikopter Bell 216 je vzletel z letališča Son Bonet, na krovu pa je bilo po zadnjih podatkih pet oseb, italijanski pilot in nemška družina.

Kot poroča španski lokalni portal ultimahora.es, je družina iz Nemčije, poleg staršev sta umrla še otroka, stara 11 in 9 let, praznovala očetov rojstni dan. 43-letnik naj bi bil znan poslovnež, družina pa je za pot od hotela Rotana do restavracije najela dva helikopterja. Ker je bilo v drugem helikopterju prostora le za tri osebe, so se družinski prijatelji odločili, da se do restavracije odpeljejo z avtom in tam počakajo družino, ki je želela otok spoznati tudi iz zraka.