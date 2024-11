Letalska nesreča vzela tri mlada življenja

Kaj vse je moralo iti narobe, da so umrli trije mladi ljudje? Letalo si je pilot izposodil v Letalskem centru Maribor, kjer odgovarjajo, da klica na pomoč ni bilo, da pa se jim zdi nenavadno, da se je pilot s takšnim letalom in tako licenco sploh podal nad megleno Prekmurje. A splet okoliščin, ki jih policija še preiskuje, je bil usoden za pilota, njegovega prijatelja in 24-letno dekle. Kako zahtevno je letenje v okoliščinah, kakršnim so bili izpostavljeni v Prekmurju, nam je pojasnil poklicni pilot Žiga Pogačnik. Kaj vse morajo piloti pred vzletom opraviti, kaj vse se dogaja v zraku, ko si pravzaprav slep zaradi megle?