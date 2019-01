Letalske družbe odpovedale lete, na tisoče turistov ostalo ujetih na otokih

Iz Tajskega zaliva so v pristanišča vpoklicali vse ladje, a je nevihta terjala smrtno žrtev. V bližini meje z Malezijo je namreč umrl ribič, potem ko so danes valovi zadeli njegov čoln, ko se je vračal v pristanišče. Enega ribiča še pogrešajo. Že v sredo je sicer zaradi neupoštevanja prepovedi plavanja umrl Rus, ki je utonil pri otoku Koh Samui.

Predivoma do sobote bosta ostali zaprti letališči Koh Samui in Nakhon Si Thammarat. Pri čemer je na otokih sedaj obtičalo več deset tisoč turistov, ki bodo morali počakati, da nevihta mine.

Pred tropsko nevihto Pabuk je sicer v preteklih dneh že zbežalo več deset tisoč turistov. Do sobote na jugu Tajske vremenoslovci napovedujejo močne nalive, veter in do sedem metrov visoke valove. Lokalne oblasti so že evakuirale okoli 6000 prebivalcev iz province Nakorn Si Thammarat, ki jo je nevihta dosegla v četrtek.