Letalu odpovedala naprava za komunikacijske sisteme

V ponedeljek se je na nebu nad Hrvaško odvijala prava drama. Letalo, namenjeno v Slovenijo, je namreč nenapovedano vstopilo v zračni prostor naših južnih sosedov, nato pa z njim na kontrolnem stolpu niso mogli vzpostaviti radijske zveze. Potniško letalo z ameriško registrsko oznako sta nato prestregli in identificirali hrvaški lovski letali MiG-21. Izkazalo se je, da je v letalu odpovedala naprava, ki med drugim skrbi tudi za komunikacijske sisteme, tako da je letalo nadaljevalo pot in pozno popoldne pristalo v Sloveniji. Kakšni so sploh protokoli delovanja vojske v takih primerih? Kako hitro se lovci dvignejo v zrak in kako resno jemljejo molk z letal v našem zračnem prostoru?