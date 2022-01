Leteči avtomobil AirCar opravil že 2000 uspešnih poletov

Prvi avtomobil je v Ljubljano pripeljal 15. novembra 1898, lastnik je bil baron Anton Codelli. In to je bil zgodovinski dogodek. Časopis Slovenski narod je zapisal, da je prvi avtomobil sprožil pravo senzacijo. "Paglavci so se kar trumoma podili za njim. Številni so se glasnega avtomobila bali, na podeželju pa so ga celo obmetavali s kamenjem in ga imenovali 'vražji voz'," so še zapisali. 124 let kasneje je avto nekaj povsem vsakdanjega. Morda nas kakšen samo malo bolj preseneti, če sta njegova oblika, predvsem pa vrednost nekaj izjemnega. Kaj pa leteči avtomobili? Kdo bi verjel, ampak prvi polet letečega avtomobila je bil že leta 1947.