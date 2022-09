Letno vsak Slovenec zavrže skoraj 40 odstotkov užitne hrane

Veliko govorimo o draginji. Koliko se dražijo vse stvari, pa tudi ali pa predvsem hrana. In veliko govorimo o tem, da je po svetu na milijone lačnih ljudi in kako pomembna je lastna samooskrba za države in državljane v časih, v katerih živimo. Pa kljub temu tretjina vse hrane, ki jo kupimo, konča v smeteh, in kljub vsemu govoru o dragi hrani v povprečju Slovenec zavrže 68 kilogramov hrane na leto. V minulem letu smo Slovenci skupno zavrgli več kot 140.000 ton hrane, za primerjavo, to je teža 1000 sinjih kitov, ki velja za najtežjo žival na svetu. Katera hrana najpogosteje pristane v smeteh? Da se da in se tudi mora drugače, je cilj mnogih akcij ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o odpadni hrani.