Leto dni od tragedije v Genovi: nesreča, ki je pretresla Italijo

Tragedija je v srcu Genove pustila globoko rano, pretresla pa je cel svet. Na plano so namreč privrela številna vprašanja – kako se je to sploh lahko zgodilo, kaj je povzročilo, da je most nenadoma popustil, in kako varni so sploh mostovi, po katerih se vozimo.

Marjan Pipenbaher, priznani slovenski projektant, je takrat v pogovoru za našo spletno stran povedal, da za zrušenje mostu zagotovo ni odgovorna strela, ki je udarila v viadukt, temveč dotrajanost. Odpovedale so namreč zatege oziroma sidrišča. Most je bil zgrajen leta 1967, in kljub temu, da so ga sanirali kar trikrat, so številni strokovnjaki opozarjali, da to ni dovolj, da je treba zgraditi novega. Problem je Pipenbaher videl tudi v samem konceptu mostu, takšni se danes namreč ne gradijo več. "In če smo odkriti, leta 1967 so se čezenj vozili 60 tonski tovornjaki, 25 tonska druga vozila in mogoče tri do štiri tisoč tovornjakov na dan. Danes se je promet čez ta most povečal na 100.000 vozil na dan, od tega je 20.000 težkih tovornjakov. Na takšno dinamiko pa so prednapete zatege zelo občutljive," je dodatno problematiko izpostavil Pipenbaher.