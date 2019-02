Leto dni po umoru slovaškega novinarja Jana Kuciaka

Leto dni po smrti slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martine Kušnirove še vedno ni znano, kdo je naročil njun umor. Protesti, ki so se vneli po njegovi smrti, so pomagali strmoglaviti takratno vlado, vendar se številni bojijo, da so bile spremembe zgolj kozmetične.

Jan Kuciakje za Projekt poročanja o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP) ter medij Aktuality.sk preiskoval povezavo med italijansko mafijo in slovaškim parlamentom. Še preden pa mu je uspelo razkriti nepravilnosti in korupcijo slovaškega parlamenta, so njega in njgovo zaročenko našli mrtva na svojem domu. Od osamosvojitve države je bil to prvi umor novinarja na Slovaškem.

Po Kuciakovi smrti so se na Slovaškem vneli številni protesti. FOTO: AP

Da Kuciakova smrt ne bi bila zaman, sta Češki center za preiskovalno novinarstvoin Projekt preiskovalnega poročanja Italija le nekaj dni po umoru začela objavljati odkritja Kuciakove raziskave, zgodbo pa so v svet ponesli tudi številni tuji mediji. Tri tedne po novinarjevi smrti so množični protesti na Slovaškem in medijsko poročanje pripomogli k odstopu slovaškega premierja Roberta Fica in njegovega kabineta. Vendar pa številni menijo, da je bila ta sprememba zgolj kozmetična. Pavla Holcova, ustanoviteljica Češkega centra za preiskovalno novinarstvo, ki je sodelovala pri razkrivanju povezave med italijansko mafijo in slovaškim parlamentom, je na lanskem medijskem festivalu Naprej (Forward) povedala, da"so politiki sicer odstopili, vendar pa so jih zamenjali kolegi iz iste politične stranke" ter da se boji, da imajo odstavljeni politiki še vedno moč pri odločanju. Slovaški policisti so septembra priprli štiri domnevne storilce, ki še vedno čakajo začetek sojenja. To naj bi se začelo še letos.

Mineva leto dni od umora Jana Kuciaka in njegove zaročenke. FOTO: AP