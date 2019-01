Ste naročili paket s Kitajske? Pripravite se na zamude

Kitajci so že začeli s 40-dnevnim praznovanjem kitajskega novega leta. Podjetja v tem času zaprejo svoja vrata, zato pri dostavi pošiljk s Kitajske lahko pričakujete zamude. Iz mest na podeželje ter nazaj v tem času potuje okoli dve milijardi ljudi, kar zelo obremenjuje tamkajšnji javni prevoz. Leto prašiča, v katerega bomo vstopili 5. februarja, je sicer ugodno za poroko in naraščaj.

Če ste v teh dneh v kakšni od večjih spletnih trgovin s sedežem na Kitajskem oddali naročilo, pri dostavi lahko pričakujete zamudo. Kitajci so namreč že začeli s 40-dnevnim praznovanjem kitajskega novega leta. V leto prašiča bodo vstopili v noči na 5. februar, a večina podjetij je že zaprla svoja vrata in to vsaj do 10. februarja. Kitajsko novo leto je predvsem družinski praznik in je ena redkih priložnosti, ko se ob domačem ognjišču zbere vsa družina, zaznamujejo pa ga tudi pisani ognjemeti in pokanje petard. Kitajski delavci so že zasedli skoraj vse zmogljivosti javnih prevoznih sredstev, poročajo tamkajšnji mediji. Na Kitajskem namreč narašča število delavcev, ki se s podeželja v želji po boljšem zaslužku preselijo v velika mesta, kot sta Peking in Šanghaj, kjer se največkrat zaposlijo kot gradbeni delavci.

Po besedah zaposlenih na železniški postaji v Pekingu si večina delavcev še vedno ne more privoščiti potovanja z letali, zato je gneča na železniških postajah v zadnjih dneh neznosna. Kljub prerivanju pred okenci na železniških postajah pa se Kitajci že zelo veselijo poti domov. Po pisanju kitajskega časnika The People'Daily naj bi med 40-dnevnim praznovanjem iz mest na podeželje in nazaj potovali okoli dve milijardi ljudi. Kitajska oblast je sicer v zadnjih letih podaljšala število dela prostih dni ob novem letu na teden dni, s čimer naj bi spodbudila predvsem razvoj turizma. Leto prašiča je leto za poroko in povečanje družine Čeprav je bilo po kitajskem horoskopu že iztekajoče leto psa dobro za povečanje družine, naj bi bilo leto prašiča še ugodnejše. Pekinške porodnišnice menda že čutijo večji pritisk. Leto prašiča je podobno kot leto psa tudi eno najboljših za poroko. V letu prašiča bo tudi idealen čas, da zaključimo vse zveze, bodisi ljubezenske ali prijateljske, ki nas mučijo z negativno energijo, nas izčrpavajo in nam jemljejo moč. Pravzaprav se moramo rešiti vsega, kar nas obremenjuje, da bomo lahko sveži in revitalizirani uresničili svoje sanje skozi leto 2019. Obkrožite se z ljudmi, ki jih imate radi, ki so vam zvesti in vdani ter se veselijo vaših uspehov, svetujejo astrologi in dodajajo, da skušajte biti čim bolj aktivni, da boste lahko izkoristili vse možnosti, ki jih bo prihajajoče leto prineslo z namenom, da uravnoteži vašo energijo ter vaše življenje nasploh.

