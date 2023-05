Leto vlade: o dobičkih gospodarstva, zaposlenosti in povišanju plače

Koalicija je ob prvem letu vlade polna samohvale, med drugim, da je v družbi dosegla svobodo, solidarnost in uspešen boj z energetsko krizo. Pričakovanja ljudi pa so po enem letu velika, saj nas je udarila inflacija in marsikdo zato živi mnogo težje, kot je pred letom dni, javno zdravstvo še vedno propada, vladnih rezultatov, vsaj kar se nujnih reform tiče, pa je bolj malo. O zdravstveni reformi naj bi govorili še cel mandat. Koalicija je zato raje izpostavljala rekordne dobičke gospodarstva in polno zaposlenost, povišanje minimalne plače in pokojnin, dialog s civilno družbo in stroko. Premier je ocenil, da so obljubo, ki so jo dali volivcem pred enim letom, izpolnili, prepričan je, da ponovno živimo v normalni državi.