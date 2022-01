Bo težave z iskanjem stanovanj res rešila nova najemniška služba?

570 evrov za 33 kvadratnih metrov, 450 za 27 kvadratov. To je realnost najemniškega trga v prestolnici. In od 100 do 200 stanovanj bomo zato letos z javno najemniško službo zagotovili tistim, ki si najema po trenutnih tržnih cenah ne morejo privoščiti, zagotavlja direktor Stanovanjskega sklada Črtomir Remec. "Najprej bo objavljen poziv lastnikom, da se prijavijo in nam ponudijo svoja stanovanja in potem, ko bomo imeli določeno število stanovanj na razpolago, bomo objavili tudi razpis za najemnike," pojasnjuje Remec.

Glede na astronomsko visoke cene, ki jih trenutno kroji trg, računajo predvsem na starejše ljudi, ki jim bodo v zameno za večja stanovanja ali hiše ponudili oskrbovana stanovanja, prednost tovrstne oddaje za lastnike pa je tudi garancija plačila, poudarja Remec in obljublja: "V primeru, da bodo težave z najemniki, bomo to prevzeli mi."

'Višina najemnine, ki jo bodo prejeli lastniki stanovanj, je prenizka'

Najemnine bodo za najemnike neprofitne, za lastnike, ki bodo svoja stanovanja skladu v upravljanje morali oddati za najmanj tri leta, pa 30 odstotkov višje. In medtem ko je Remec prepričan, da gre za dobro prakso, na Inštitutu za študije stanovanj in prostora menijo drugače. "Vsaka stanovanjska politika, ki se osredotoča na subvencioniranje trenutnega stanja, ne pa v gradnjo in obnovo stanovanjskega fonda, v bistvu pride do tega, da se vse več denarja troši za reševanje trenutne katastrofe in potem imamo priročen izgovor, da pa je zmanjkalo denarja za dejansko reševanje stanovanjske problematike," meni raziskovalec na Inštitutu za študije stanovanj in prostora Uroš Mikanovič.