Ne le Himalaja in Hindukuš, tudi naše Alpe so lahko za marsikoga nevarne. In ko se v naših gorah pojavijo težave, nastopi gorska reševalska služba. Njeni člani se podajo na najzahtevnejše terene, ko se zgodijo nesreče tudi na najbolj nedostopnih območjih, in včasih morajo ljudi reševati tudi s helikopterjem. V gorah nesreča ne počiva. Zato se je treba temeljito pripraviti – tako fizično kot tudi z ustrezno gorsko opremo.