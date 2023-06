Letos kibernetskih napadov več kot 100, goljufom 3,5 milijona evrov

Če vas kliče neznani klicatelj in od vas zahteva bančne podatke, tega ne storite. To napako je storil starejši občan iz Maribora in tako ostal brez 1300 evrov. Podobnih primerov je bilo letos že več kot 100, goljufi pa so si skupaj prisvojili okoli 3,5 milijona evrov. Kibernetski kriminalci tako predstavljajo vse večjo grožnjo. Napadejo namreč kar na vsakih 39 sekund. Vprašanje tako ni več, ali boste napadeni, ampak kdaj boste. Univerzalnega recepta za zaščito pred njimi ni, tveganje pa lahko zmanjšamo s previdnostjo. Svojih osebnih in bančnih podatkov torej nikoli ne zaupamo neznanim klicateljem ali pošiljateljem, denarja pa ne nakazujemo na neznane račune.